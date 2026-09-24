هفته دهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی در فصل ۱۴۰۵، با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفته دهم لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی در فصل ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.

نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی که در شهرهای ماکو- مهاباد - خوی و ارومیه برگزار شد به شرح زیر است:



▫️رسول ترابر ماکو ۰ – سینگان اشنویه ۰

▫️گوگ‌تپه مهاباد ۲ – آگرین سردشت ۲

▫️شمس خوی ۲ – حاجی‌خوش مهاباد ۲

▫️نود ارومیه ۰ – امیدآفرینان میاندوآب