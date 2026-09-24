همزمان با هفته دفاع مقدس، گروه جهادی پزشکی بسیج سازندگی سپاه همدان به روستای ارزان‌فود اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با هفته دفاع مقدس، گروه جهادی پزشکی بسیج سازندگی سپاه شهرستان همدان با هدف ارائه خدمات درمانی به مناطق کم‌برخوردار، به روستای ارزان‌فود از توابع شهرستان همدان اعزام شد.

مجید کرمی، مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان همدان گفت: در این اردوی یک‌روزه، خدمات پزشکی در حوزه‌های پزشک عمومی، داخلی، زنان و زایمان و مشاوره خانواده به اهالی روستا ارائه می‌شود.

وی افزود: بیمارانی که نیازمند خدمات تخصصی و ادامه روند درمان باشند، به مراکز تخصصی در شهر همدان معرفی و ارجاع خواهند شد.

کرمی با اشاره به تداوم برنامه‌های جهادی پزشکی در طول سال گفت: این خدمات در مناسبت‌های ملی و مذهبی و با اولویت مناطق روستایی و حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌شود.