اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان کشورمان ۵ تا ۱۲ مهر به میزبانی استان مازندران و در شهرستان نور، شهرک الیکا برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران)، تینا فلاح (تهران)

۶۰ کیلوگرم:‌ام‌البنین محسنی ده‌یعقوبی (قم)، سارا ساداتی (تهران)

۶۵ کیلوگرم: جمیله عرب جمالی (البرز)، رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)

۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور اصل (مازندران)، فاطمه دهقان اینوی (فارس)

۷۵ کیلوگرم: سحر غنی‌زاده قرا (مازندران)، حدیثه احمدی علیایی (البرز)

۷۵+ کیلوگرم: هانیه عاشوری (کرمانشاه)، طیبه زینلی (یزد)

سرمربی: هدی نقیبی (مازندران)

مربی: فاطمه فتاحی (مازندران)

مربی و سرپرست: مریم ملکی (تهران)