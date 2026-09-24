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اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان کشورمان ۵ تا ۱۲ مهر به میزبانی استان مازندران و در شهرستان نور، شهرک الیکا برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران)، تینا فلاح (تهران)
۶۰ کیلوگرم:امالبنین محسنی دهیعقوبی (قم)، سارا ساداتی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: جمیله عرب جمالی (البرز)، رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور اصل (مازندران)، فاطمه دهقان اینوی (فارس)
۷۵ کیلوگرم: سحر غنیزاده قرا (مازندران)، حدیثه احمدی علیایی (البرز)
۷۵+ کیلوگرم: هانیه عاشوری (کرمانشاه)، طیبه زینلی (یزد)
سرمربی: هدی نقیبی (مازندران)
مربی: فاطمه فتاحی (مازندران)
مربی و سرپرست: مریم ملکی (تهران)