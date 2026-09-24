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نشست مدیران صنعت، معدن و تجارت منطقه سه کشور با محوریت رفع موانع مبادلات مرزی و توسعه تولید در بانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بانه اینبار میزبان مدیران صمت استانهای غرب کشور بود نشستی برای همافزایی و پیدا کردن راهکارهای تازه برای رونق تجارت مرزی و تولید
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت ظرفیت طرح ساماندهی مبادلات مرزی را فرصتی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی دانست.
بانه با برخورداری از واحدهای تولید لوازم خانگی کوچک، یکی از قطبهای این صنعت در کشور است
ظرفیتی که به گفته مسئولان زمینهساز اشتغال و تولید شده است.