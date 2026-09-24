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سوزاندن کاه و کلش در مزارع مازندران با اقدامات ترویجی و بهکارگیری فناوریهای نوین تا ۸۰ درصد کاهش یافته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کاهش چشمگیر آتش زدن کاه و کلش در مزارع استان خبر داد و گفت: برگزاری مستمر دورههای آموزشی-ترویجی، نصب دستگاههای کاهخردکن بر روی کمباینها و اطلاعرسانی گسترده فنی، نقش تعیینکنندهای در صیانت از خاک و تغییر رفتار کشاورزان داشته است.
مهدی خلیلی با اشاره به اهمیت حفظ ماده آلی خاک و پیشگیری از چالشهای زیستمحیطی ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی، افزود: سوزاندن کاه و کلش مزارع علاوه بر نابودی موجودات مفید خاکزی، کاهش حاصلخیزی اراضی و تشدید فرسایش خاک، خطرات جدی زیستمحیطی و بهداشتی برای جوامع محلی به همراه دارد؛ از این رو ترویج کشاورزی پایدار در اولویت برنامههای آموزشی این مدیریت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آگاهیبخشی به بهرهبرداران کلید اصلی حل این معضل است، افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، کارگاهها و دورههای آموزشی و مهارتی متعددی در سطح شهرستانها و روستاهای استان برگزار شد که طی آن کارشناسان ترویج، پیامدهای مخرب آتشسوزی بقایا و مزایای اقتصادی و زراعی حفظ ماده آلی خاک را برای کشاورزان تشریح کردند.
سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران به راهکارهای فنی ارائهشده اشاره کرد و گفت: یکی از محوریترین توصیههای فنی ترویج، ترغیب کشاورزان و کمباینداران به استفاده و نصب دستگاههای کاهخردکن در کمباینهای برداشت است.
خلیلی با تأکید بر نقش رسانههای ترویجی در ارتقای دانش کشاورزان افزود: توزیع و نشر گسترده اطلاعیههای فنی، بروشورها، پیامکهای ترویجی و انتشار محتواهای آموزشی در سامانهها و بسترهای مجازی، موجب شد تا توصیههای کارشناسی بهموقع و با ضریب نفوذ بالا در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
وی با قدردانی از همراهی و آگاهی کشاورزان مازندرانی، ادامه داد: استمرار آموزشهای چهرهبهچهره، توسعه مکانیزاسیون متناسب با کشاورزی حفاظتی و نظارتهای میدانی، همچنان به عنوان یک رویکرد محوری برای به صفر رساندن آتش زدن مزارع در استان مازندران پیگیری خواهد شد.