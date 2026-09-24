۱۰ درصد قیر تهاتری امسال به قیرهای اصلاحشده اختصاص یافت
غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در شیراز، از اختصاص ۱۰ درصد سهمیه قیر تهاتری امسال به قیرهای اصلاحشده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، راهب در همایش آموزشی ترویجی ارزیابی نقش قیرهای اصلاح شده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی در شیراز گفت: با توجه به پایین بودن عمر بهرهبرداری روسازیهای آسفالتی در کشور و تنوع شرایط اقلیمی، استفاده از قیرهای اصلاحشده میتواند دوام و بهرهوری راهها را افزایش دهد.
وی افزود: تاکنون ۷ واحد تولیدی کشور موفق به دریافت گواهینامه فنی کیفیت قیر اصلاحشده شدهاند و دو فناوری جدید نیز در این زمینه تأیید و دستورالعملهای مربوط به آن تدوین شده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه قیر اصلاحشده در مرحله نخست هزینه بیشتری نسبت به قیر معمولی دارد، گفت: با محاسبه هزینههای تعمیر و نگهداری در طول چرخه عمر راه، استفاده از این نوع قیر از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه خواهد بود.
راهب تأکید کرد: جایگزینی کامل قیرهای اصلاحشده فرآیندی زمانبر است، اما اختصاص ۱۰ درصد سهمیه قیر و دریافت بازخورد از اجرای پروژهها، روند استفاده از این فناوری را در کشور توسعه خواهد داد.