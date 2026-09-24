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همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان خوی با حضور نیروهای مسلح، مدیران دستگاههای اجرایی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان خوی با حضور نیروهای مسلح، مدیران دستگاههای اجرایی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مردم برگزار شد.
همزمان با هفته دفاع مقدس، مزار شهدای شهرستان خوی با حضور نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مردم غبارروبی و عطرافشانی شد.
شرکتکنندگان در این آیین با حضور در گلزار شهدای خوی، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق کردند.
در این مراسم بر تداوم راه شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید شد.