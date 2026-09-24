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عضو اتاق ایران گفت: صنعت نساجی کشور در بسیاری از بخشها به خودکفایی رسیده و از نظر کمی و کیفی ظرفیت مناسبی برای تامین نیاز داخل دارد.
امین مقدم، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۲ هزار نفر در مجموعه تولیدی پارچههای تار و پودی گفت: همه مجموعههای ما دانشبنیان هستند، زیرا معتقدیم در شرایط امروز، بنگاههایی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که نوآوری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: سالهاست برای ارتقای تولید و توسعه صادرات کشور فعالیت میکنیم و اتاق تهران نیز با فراهم کردن زمینه حضور تولیدکنندگان در نمایشگاههای خارج از کشور، بستر مناسبی برای معرفی محصولات ایرانی ایجاد کرده است.
مقدم مشکلات انتقال ارز و لجستیک را از مهمترین موانع توسعه صادرات دانست و گفت: در حوزه نساجی و پوشاک توانستهایم صادرات داشته باشیم، اما مشکلات انتقال ارز و هزینههای بالای لجستیک، صادرات را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: بزرگترین مشکل ما در حوزه بانکی این است که بانکهای کشورهای مختلف ما را نمیپذیرند و امکان گشایش السی برای ما وجود ندارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران قاچاق، واردات بیرویه و ورود کالا از مسیر تهلنجی را از دیگر چالشهای صنعت نساجی و پوشاک عنوان کرد و افزود: این موارد رقبای بسیار جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و با افزایش بهای تمامشده، قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی کاهش مییابد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گفت: اگر بتوانیم صادرات را توسعه دهیم، بخشی از مشکلات مربوط به واردات نیز کاهش پیدا میکند.
تولیدکننده پارچههای تار و پودی در پایان درباره ادامه فعالیت در عرصه تولید با وجود مشکلات موجود گفت: برای تولید سالها جنگیدهایم و معتقدیم باید این مسیر را ادامه دهیم، چرا که بقا و آینده در گرو تولید داخلی است.