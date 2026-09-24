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نمایش میدانی روایت انقلاب تا دفاع مقدس در قائمشهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه قائمشهر گفت: نمایش میدانی هفته دفاع مقدس، تجربهای تازه برای این شهرستان است که با بهرهگیری از زبان هنر، بخشهایی از رویدادهای تاریخ معاصر، از آغاز انقلاب اسلامی تا جنگ ۱۲روزه را برای مردم روایت میکند.
سرهنگ عباسپور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: امسال برای انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی، تجربهای تازه در شهرستان قائمشهر شکل گرفت و صحنههایی از حماسه و دلاوری رزمندگان در قالب نمایش میدانی به مردم ارائه شد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت هنر در این برنامه افزود: این نمایش با توجه به تأکیدهای مطرحشده بر بهرهگیری از هنر برای گرامیداشت یاد شهدا و انتقال فرهنگ دفاع مقدس، طراحی و اجرا شد.
فرمانده سپاه قائمشهر گفت: روایت این نمایش از جریانهای آغازین انقلاب شروع میشود و تا رویدادهای سالهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، ادامه مییابد.
عباسپور هدف از اجرای این برنامه را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و هویتبخشی به جامعه، بهویژه نسل جوان و نوجوان، دانست و افزود: قالب هنر میتواند این مفاهیم را برای نسلهای تازه قابلدرکتر و ماندگارتر کند.
این نمایش میدانی، از۳۱ شهریور تا دوم مهر، در قائمشهر برگزار میبا شد. فرمانده سپاه قائمشهر در پایان از عوامل اجرایی و نیز شهردار و شورای اسلامی این شهر برای همکاری در برپایی برنامه قدردانی کرد