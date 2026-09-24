به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در آیینی فرهنگی و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و خانواده شهید والامقام «محمد احسان خضری»، کوچه محل زندگی این شهید به نام وی نامگذاری شد.

در این آیین، مسئولان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خضری، این اقدام را گامی فرهنگی در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کردند.

ریباز میرزایی فرماندار سردشت با تأکید بر اهمیت تکریم خانواده شهدا گفت: نامگذاری معابر به نام شهیدان، اقدامی ماندگار برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان است و برگزاری این برنامه در حضور خانواده شهید، جلوه‌ای ارزشمند از تکریم مقام شهید و خانواده‌های معظم شهداست.

شهید محمد احسان خضری در ۱۹ سالگی و در اسفند ماه سال ۱۴۰۴، بر اثر بمباران هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و اکنون نام این شهید والامقام بر کوچه محل زندگی خانواده‌اش در سردشت ماندگار شده است.