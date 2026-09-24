پخش زنده
امروز: -
با حضور خانواده شهیدمحمد احسان خضری کوچه محل زندگی این شهید والامقام در سردشت مزین به نام شهید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در آیینی فرهنگی و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و خانواده شهید والامقام «محمد احسان خضری»، کوچه محل زندگی این شهید به نام وی نامگذاری شد.
در این آیین، مسئولان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خضری، این اقدام را گامی فرهنگی در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کردند.
ریباز میرزایی فرماندار سردشت با تأکید بر اهمیت تکریم خانواده شهدا گفت: نامگذاری معابر به نام شهیدان، اقدامی ماندگار برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان است و برگزاری این برنامه در حضور خانواده شهید، جلوهای ارزشمند از تکریم مقام شهید و خانوادههای معظم شهداست.
شهید محمد احسان خضری در ۱۹ سالگی و در اسفند ماه سال ۱۴۰۴، بر اثر بمباران هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و اکنون نام این شهید والامقام بر کوچه محل زندگی خانوادهاش در سردشت ماندگار شده است.