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تمرینات تیم ملی فوتسال بانوان ایران از امروز با هدف آمادهسازی برای حضوری موفق و قدرتمند در رقابتهای داخل سالن ریاض آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و شاگردان شهرزاد مظفر تمرینات خود را برای حضور در رقابتهای داخل سالن ریاض پیگیری کردند.
در نخستین جلسه تمرینی، بازیکنان پس از انجام برنامههای ابتدایی و گرمکردن، بخشهای مختلف تمرین را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند و بر اجرای صحیح برنامههای تاکتیکی و فنی تمرکز کردند.
شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، به همراه نسیم مهاجرانی و آمنه محمودی در طول تمرین بهصورت مستمر نکات فنی را به بازیکنان گوشزد کرده و بر نحوه اجرای صحیح دستورات تاکتیکی، هماهنگی بین بازیکنان و افزایش دقت در تمرین تأکید داشتند.
بازیکنان تیم ملی نیز با انگیزه و تمرکز بالا در این جلسه تمرینی حضور پیدا کردند تا با برگزاری تمرینات مستمر و هدفمند، برای حضور موفق در رقابتهای داخل سالن ریاض آماده شوند.