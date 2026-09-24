

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و شاگردان شهرزاد مظفر تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های داخل سالن ریاض پیگیری کردند.

در نخستین جلسه تمرینی، بازیکنان پس از انجام برنامه‌های ابتدایی و گرم‌کردن، بخش‌های مختلف تمرین را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند و بر اجرای صحیح برنامه‌های تاکتیکی و فنی تمرکز کردند.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، به همراه نسیم مهاجرانی و آمنه محمودی در طول تمرین به‌صورت مستمر نکات فنی را به بازیکنان گوشزد کرده و بر نحوه اجرای صحیح دستورات تاکتیکی، هماهنگی بین بازیکنان و افزایش دقت در تمرین تأکید داشتند.

بازیکنان تیم ملی نیز با انگیزه و تمرکز بالا در این جلسه تمرینی حضور پیدا کردند تا با برگزاری تمرینات مستمر و هدفمند، برای حضور موفق در رقابت‌های داخل سالن ریاض آماده شوند.