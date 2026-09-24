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استاندار گیلان گفت: دستاوردهای علمی ایران تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که از دانشگاه و مراکز پژوهشی به صورت عملی، در مسیر حل مسائل کشور و بهبود زندگی مردم استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در آیین برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی بتن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، با قدردانی از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: میزبانی گیلان از این رویداد علمی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای علمی و مهندسی کشور و استان است.
وی با اشاره به اینکه تصویری که در خارج از کشور از ایران ارائه میشود، پیشرفتهای کشور را تنها در برخی حوزهها مانند صنایع دفاعی و پزشکی محدود میکند، افزود: واقعیت این است که ایران در عرصههای مختلف علمی و فناوری نیز پیشتاز است و برگزاری رویداد ملی بتن یکی از نمونههای روشن این توانمندیهاست.
استاندار گیلان با بیان اینکه دستاوردهای علمی کشور در شرایط مختلف و حتی در دل بحرانها شکل گرفته است، گفت: در دورههایی که دانشگاهها با محدودیت مواجه بودند و بخشی از کلاسها به صورت مجازی برگزار میشد، شاهد تداوم فعالیتهای علمی و پژوهشی بودیم و امروز ثمره این تلاشها در برگزاری چنین رویدادهایی نمایان شده است.
هادی حقشناس با تأکید بر اینکه جامعه علمی و دانشگاهی، میدان اصلی پیشرفت کشور است، افزود: ایرانیان همواره نشان دادهاند که حتی در شرایط دشوار و بحرانها میتوانند دستاوردهای مهمی خلق کنند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با حوادث طبیعی و بحرانهای مختلف، گفت: کشور ما در سالهای گذشته با حوادثی همچون سیل، زلزله و جنگ مواجه بوده است و در چنین شرایطی، موضوع مقاومسازی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
استاندار گیلان، ساختمانسازی و صنعت ساخت و ساز را یکی از حوزههای مهم برای بهرهگیری از جدیدترین دستاوردهای علمی دانست و گفت: برگزاری مسابقات و رویدادهایی مانند مسابقات ملی بتن میتواند زمینهای برای استفاده از دانش روز در ساخت سازههایی مستحکمتر و مقاومتر در برابر بحرانهای مختلف فراهم کند.
هادی حقشناس با اشاره به اهمیت کیفیت مصالح و دانش فنی در صنعت ساختمان، افزود: برای ساخت یک ساختمان، کیفیت مصالح، دانش مهندسی و نحوه استفاده از آنها تعیینکننده است تا بنایی ساخته شود که در برابر حوادث مختلف از استحکام و مقاومت کافی برخوردار باشد.
مواضع رئیسجمهور در سازمان ملل بر دفاع از منافع ملی و اقتدار دفاعی استوار بود
استاندار گیلان همچنین با اشاره به مواضع اخیر رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی باید بر مبنای منافع ملی باشد؛ نه دشمنیها دائمی است و نه دوستیها، آنچه برای ما دائمی است منافع ملی و منافع مردم است.
هادی حق شناس افزود: رئیسجمهور نیز در سازمان ملل بر همین مبنا، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای گفتوگو، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران زبان زور و فشار را نمیپذیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و واحد رشت هم در این آیین، با اشاره به حضور گسترده دانشگاههای سراسر کشور در این رویداد علمی، گفت: بیش از ۲۰۰ دانشجو از دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی سراسر کشور در قالب ۱۰۵ گروه دانشجویی، در بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی بتن حضور دارند.
مجتبی ملکی چوبری افزود: ۴۵ نفر از استادان و متخصصان حوزه بتن و سازه از سراسر کشور هم به عنوان داور در این دوره از مسابقات حضور دارند که نشاندهنده سطح علمی و ملی این رویداد است.
استاندار گیلان همچنین از نمایشگاه فناورانه بتن و صنایع وابسته همزمان با برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی بتن به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت بازدید و این رویداد ملی به صورت رسمی آغاز بکار کرد.