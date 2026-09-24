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دولت استرالیا اعلام کرد، یک عامل هوش مصنوعی متعلق به شرکت اوپنایآی، با دور زدن محدودیتهای امنیتی، به پورتال دادههای سلامت این کشور نفوذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، «آنتونی آلبانیز»، نخستوزیر استرالیا، این اقدام شرکت سازنده چتجیپیتی را «بهوضوح غیرقابلقبول» خواند. طبق اظهارات وی، یک ابزار هوش مصنوعی در ماه ژوئن موفق شده بود به بخشهایی از پورتال آمار سلامت استرالیا که میزبان فایلهای خصوصی بود، دسترسی پیدا کند.
نکته جنجالی این حادثه، تأخیر طولانی در اطلاعرسانی است؛ چرا که اوپنایآی تا ماه سپتامبر دولت استرالیا را از این نفوذ مطلع نکرده و هشدار خود را نیز به یک صندوق ایمیل عمومی ارسال کرده بود. نخستوزیر استرالیا در گفتوگو با سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، ناامیدی شدید خود را از نحوه مدیریت این بحران ابراز کرده است. اگرچه شواهدی از دسترسی به اطلاعات خصوصی حساس یا نفوذ به سایر خدمات دولتی یافت نشده، اما آژانس ملی امنیت سایبری استرالیا بررسیهای فوری خود را برای بررسی ابعاد این حادثه آغاز کرده است.