



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد از ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن قیر در این شرکت خبر داد.



طاهرنیا در همایش آموزشی ترویجی ارزیابی نقش قیر‌های اصلاح شده در ارتقای کیفیت رویه‌های آسفالتی در شیراز گفت: قیر‌های اصلاح‌شده با افزایش دوام راه‌ها و زیرساخت‌ها، می‌توانند عمر آسفالت را چند برابر افزایش داده و هزینه‌های نگهداری را کاهش دهند.

وی افزود: این نوع قیر به‌ویژه در پروژه‌های تخصصی مانند فرودگاه‌ها کاربرد دارد و شرکت نفت پاسارگاد هم‌اکنون در مجتمع‌های تهران و شیراز امکان تولید قیر‌های اصلاح‌شده را دارد.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با اشاره به اجرای این نوع قیر در فرودگاه جهرم گفت: در قانون بودجه نیز استفاده حداقل ۱۰ درصدی از قیر‌های اصلاح‌شده در پروژه‌های زیرساختی پیش‌بینی شده است.

طاهرنیا ادامه داد: شرکت نفت پاسارگاد در ۶ مجتمع تولیدی فعالیت دارد و مجتمع شیراز از واحد‌های فعال این شرکت است که در صورت فعالیت با ظرفیت کامل، روزانه حدود هزار و ۲۰۰ تن قیر تولید می‌کند.

وی نیاز سالانه کشور به قیر را حدود ۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: تولید شرکت نفت پاسارگاد علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از بازار‌های صادراتی در کشور‌هایی مانند هند، چین و برخی کشور‌های آفریقایی را نیز پوشش می‌دهد.