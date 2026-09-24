حسین اژدهایی، خبرنگار گفت: زبان فارسی همان سرو است، شاداب در بهار، دلربا در تابستان و در پاییز بدرقه‌کننده برگ‌های زرد، و در برف و بوران زمستانی و برابر موج حوادث، شاخه‌ها و شانه‌هایش نمی‌شکند، و همانند ایران ماست.

حسین اژد‌هایی خبرنگار و برگزیده نشان سرو زرین پارسی‌جان، در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما گفت: امروز هم جنگ تمدنی ادامه دارد؛ تمدن شرق با پرچم‌داری ما و تمدن غرب که این سیاهی را از یونانی‌ها همچنان به دوش می‌کشند و در مقابل ما هستند. حتماً و قطعاً پیروزی نهایی با ماست؛ زیرا اینجا سرزمین خداست و شما زادگان و برآمدگان بهترین و جاودانه‌ترین سرزمین خدا هستید.

اژد‌هایی از برگزارکنندگان آیین و علاقه‌مندان به زبان فارسی تشکر کرد و اظهر داشت: من چیزی جز تشکر و سپاس ندارم؛ از کسانی که «پارسی‌جان» را پی گرفتند و ادامه می‌دهند و از شما که پارسی را، چون جان دوست دارید. آنچه به نظرم می‌رسد، این است که فارسی همان سرو است؛ صبرِ سخنگو، سروی که در بهار است و در پاییز بدرقه‌کننده برگ‌های زرد، در تابستان دلربا و در برف و بوران زمستانی نیز شاخه‌ها و شانه‌هایش نمی‌شکند. این همان ایران ماست. پاینده باد ایران ما و پاینده باد شما.

وی افزود: پارسی زبان مهرورزی است از همان زمانی که در گوش فرزندان این سرزمین پر گهر مادران لالای می‌خوانند این آهنگ آسمانی این زبان مهرورزانه به گمانم انگیزه‌ای می‌شود برای بیشتر دانستن از این زبان مادری در این سرزمین جاودان خدا.

اژد‌هایی گفت: پارسی جان به گمانم گامی است شایسته برای آنکه زبان پارسی به همه جای جهان برسد و روحانیان این آهنگ آسمانی را بشنوند و مفاهیم نهفته انسان دوستانه این زبان زیبا را به عنوان یک سرلوح در زندگی به کار گیرند.

وی افزود: همچنان که پدران و پدربزرگ‌های ما از پند‌ها و مثل‌ها می‌گفتند وگاه خطر را به ما گوشزد می‌کردند و با لبخندی و گفتنی و پندی برای زندگی و آینده، امید، پارسی جان همه کشور‌ها را فرا گیرد و روزی این زبان زبان علم و هنر شود همچنان که پیش از این بوده است

اژد‌هایی در پایان گفت: پدربزرگم شاهنامه دوست بود با آنکه سواد نداشت، اما گوش تا گوش و سینه به سینه ادبیات فردوسی گرانمایه رو شنیده بود و مفاهیم بلند میهن پرستانه را در گوش نسل بعد خودش زمزمه می‌کرد چه دختر و چه پسر غیرتمند بود برای حفظ مرز‌های سرزمینش وقتی که داستان رستم را می‌گفت وقتی که قهرمانی‌ها و پهلوانی‌های اجداد و نیاکانی را می‌سرود در ما چنان صحنه‌ای می‌آراست انگار که ما صدای چکاچک شمشیرخوار را در نبرد‌های ایران گرایانه رستم این پهلوان می‌بینی.

در پایان این آیین، نامزدهای نشان ملی «پارسی‌جان» معرفی شدند. نامزدهای این دوره عبارت بودند از: محمد معتمدی، حسین اژدهایی، محمدمهدی باقری، نرم‌افزار بله، معاونت فرهنگی مترو تهران، حمیدرضا محمدی، بنیان‌گذار تارنمای گنجور.

حسین اژدهایی، خبرنگار صدا وسیما، در دومین آیین اعطای نشان پارسی‌جان، موفق به دریافت نشان سرو زرین شد.