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مرحله نیمه نهایی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانوادههای کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه امروز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله نیمه نهایی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانوادههای کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه امروز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار شد.
حجتالاسلام مصطفی زارع دبیر برگزاری مسابقات گفت: ۱۴۷ شرکت کننده آقا و خانم در ردههای مختلف سنی در رشتههای حفظ، قرائت تحقیق، ترتیل، صحیفه سجادیه، نهجالبلاغه و اذان به رقابت پرداختند.