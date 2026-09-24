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رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآوردههای غذایی و زعفران ایران با اشاره به ارزش بالاتر محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی گفت: محصولات ارگانیک بیش از ۵۰ درصد گرانتر از محصولات غیرارگانیک هستند و در مورد زعفران، تولید ارگانیک میتواند دستکم هزار دلار به ارزش هر کیلوگرم محصول اضافه کند.
ببه گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما محمدعلی رضایی در حاشیه برگزاری همایش توسعه صادرات و تولید گیاهان دارویی، بر ضرورت ایجاد انگیزه برای تولید محصولات سالم و ارگانیک در کشور تأکید کرد.وی با اشاره به ظرفیت ایران در تولید محصولاتی مانند گلمحمدی، گیاهان دارویی و زعفران اظهار کرد: محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی بیش از ۵۰ درصد قیمت بالاتری نسبت به محصولات غیرارگانیک دارند و همین اختلاف قیمت میتواند انگیزه مناسبی برای کشاورزان بهمنظور حرکت به سمت تولید ارگانیک ایجاد کند.
رضایی افزود: در مورد زعفران، تولید ارگانیک میتواند دستکم هزار دلار به ارزش هر کیلوگرم محصول اضافه کند و این موضوع فرصت قابلتوجهی برای افزایش درآمد کشاورزان و توسعه صادرات کشور به شمار میرود.
ضرورت توسعه تولید محصولات سالم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآوردههای غذایی و زعفران ایران با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی گفت: باید از باقیمانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی جلوگیری شود؛ چراکه این مواد میتوانند آثار نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشند. وی ادامه داد: توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیک، علاوه بر ارتقای سلامت جامعه، زمینه حضور قدرتمندتر محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی را فراهم میکند.
به گفته او، برخی محصولات صادراتی ایران در بازارهای اروپایی با مشکلات و سختگیریهای مختلف مواجه شدهاند و برای حل این مسائل، فرهنگ تولید و مصرف محصولات ارگانیک باید در کشور توسعه پیدا کند.
شناسنامهدار شدن محصولات؛ پیششرط توسعه صادرات
رضایی یکی از مهمترین چالشهای صادرات محصولات کشاورزی را شناسنامهدار نبودن کامل محصولات صادراتی دانست و گفت: محصولات باید از مزرعه تا سفره مصرفکننده، از مزرعه تا گمرک و تا رسیدن به مصرفکننده نهایی در خارج از کشور، قابل ردیابی باشد.
وی با اشاره اشاره به استانداردهای جدید صادراتی، بهویژه در بازار اروپا، افزود: در سالهای گذشته بسیاری از محصولات کشاورزی ایران به دلیل الزامات و استانداردهای جدید با مشکلاتی در بازارهای خارجی روبهرو شدند؛ اما با گسترش فرهنگ تولید ارگانیک و افزایش توجه به استانداردها، شرایط صادرات نسبت به گذشته بهبود یافته است.
تأکید بر ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی ارگانیک
رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآوردههای غذایی و زعفران ایران در پایان بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: برای توسعه پایدار کشاورزی، بهویژه کشاورزی ارگانیک، باید زنجیره ارزش از تولید تا فرآوری، بستهبندی و صادرات شکل بگیرد. رضایی خاطرنشان کرد: ایجاد این زنجیره به مشارکت جدی بخش خصوصی و حمایت دولت نیاز دارد و میتواند ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کند.