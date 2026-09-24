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رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور بر ضرورت تقویت وحدت، همدلی و همکاری میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: مرکز خدمات حوزههای علمیه در ارائه خدمات به طلاب و روحانیون شیعه و اهل سنت تفاوتی قائل نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور در دیدار با علمای اهل سنت خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت حضور مسئولان در میان علما و طلاب گفت: هدف از سفر به خراسان جنوبی، دیدار با جامعه روحانیت، شنیدن دغدغهها و استفاده از نظرات علما برای تصمیمگیری بهتر در مرکز خدمات است.
حجتالاسلام احسانیفر با بیان اینکه خدمت به جامعه روحانیت از مهمترین مأموریتهای این مرکز است، افزود: طلاب و روحانیون از وارثان انبیا هستند و خدمت به آنان توفیق بزرگی است.
رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور همچنین به بخشی از خدمات مرکز خدمات حوزههای علمیه اشاره کرد و افزود: در حوزههای بیمه، بیمه تکمیلی، درمان، دارو، خدمات دندانپزشکی، لوازمالتحریر و تسهیلات اقداماتی انجام شده و تلاش میشود این خدمات متناسب با نیازهای طلاب و روحانیون توسعه یابد.
حجتالاسلام احسانیفر درخصوص افزایش تسهیلات و وام نیز گفت: افزایش مبالغ وام از دغدغههای مرکز خدمات است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، حمایتهای مالی بیشتری از جامعه روحانیت انجام شود.
رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیران و وقف گفت: در زمینه استفاده از موقوفات برای حمایت از حوزههای علمیه، بین اهل سنت و شیعه تفاوتی وجود ندارد و باید فرهنگ وقف برای حوزههای علمیه بیش از گذشته تقویت شود.
وی همچنین حفظ وحدت را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند و علما و روحانیون باید با تقویت ارتباط و همدلی، در برابر این جریانها ایستادگی کنند.
مولوی فاروقی، امام جمعه اهل سنت مسجد النبی بیرجند نیز محبت، الفت، دلسوزی و خیرخواهی را از پایههای مهم وحدت اسلامی عنوان کرد و افزود: جامعه اسلامی باید بر اساس احترام متقابل و محبت میان مسلمانان شکل بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همدردی مسلمانان با یکدیگر گفت: مشکلات مسلمانان در هر نقطهای از جهان باید مورد توجه قرار گیرد و هر فرد به اندازه توان خود برای یاری دیگران تلاش کند.
در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل میان علمای شیعه و اهل سنت، تقویت وحدت اسلامی و پیگیری دغدغههای جامعه روحانیت خراسان جنوبی تأکید شد.