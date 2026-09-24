امسال کلاس‌های ۴ مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد با «زیست‌بوم جدید آموزشی»و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش استان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طرح آموزشی نوین با رویکرد مهارتی و مدرسه‌محور در ۲ مدرسه اول ابتدایی در شهرستان بویراحمد و ۲ مدرسه شهرستان گچساران اجرا می‌شود که شامل تغییر چینش کلاس‌ها و محتوای کتب درسی پایه اول است.

میلاد نوشادی افزود: مدارس استان با نگاه تحولی و مهارتی و رویکردی متفاوت از سال‌های گذشته برای پذیرش دانش‌آموزان آماده شده‌اند.

تغییر چینش کلاس و محتوای آموزشی

وی افزود: در این چهار مدرسه، چینش کلاس‌ها به‌صورت نیم‌دایره یا مدل‌های نوین دیگر تغییر کرده و «زیست‌بوم جدید آموزشی» در برنامه‌های وزارتی و استانی گنجانده شده است.

نوشادی با اشاره به تغییر محتوای کتب درسی پایه اول در این مدارس، ادامه داد: این تغییرات با رویکرد مهارتی و مدرسه‌محور و متناسب با نظریه‌ها و دکترین آموزشی انجام شده و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۱۱ هزار دانش‌آموز پایه اول برای نخستین‌بار وارد کلاس درس شدند و مجموع دانش‌آموزان ابتدایی استان به بیش از ۷۰ هزار نفر رسید.

نوشادی اضافه کرد: آمار دانش‌آموزان ابتدایی در استان نسبت به سال گذشته با افزایش ۲ درصدی همراه بوده است.

سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دیروز چهارشنبه، اول مهرماه، همزمان با سراسر کشور در مدارس کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد و حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز استان با حضور در کلاس‌های درس، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.