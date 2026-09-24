معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همان‌گونه که توان علمی و فناوری در اختیار رزمندگان کشور برای دفاع از ایران قرار گرفته است، دانشگاه‌ها نیز باید با تقویت علم، دانش و فناوری، این مسیر را ادامه دهند و زمینه رشد و بالندگی بیشتر کشور را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ابوالفضل واحدی امروز در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با ادای احترام به شهدای این دانشگاه و شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گفت : برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در کنار گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرصتی برای بازخوانی مسیری است که این عزیزان برای سرافرازی ملت ایران پیمودند.

وی با اشاره به حضور خانواده یکی از شهدای دانشگاه در این مراسم افزود: باید یاد و نام شهدایی که در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردند، همواره در محیط‌های دانشگاهی زنده نگه داشته شود و نسل جدید با آرمان‌ها و فداکاری‌های آنها آشنا باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به بازتاب مقاومت ملت ایران در عرصه بین‌المللی گفت: در سفر‌های علمی و حضور در کنفرانس‌ها و برنامه‌های دانشگاهی خارج از کشور، بسیاری از مهمانان و استادان خارجی بر ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها تأکید داشته‌اند.

واحدی افزود : دشمن در ابتدای جنگ با تصور دستیابی سریع به اهداف خود وارد میدان شد، اما مقاومت رزمندگان و ایستادگی ملت ایران موجب شد این اهداف محقق نشود و کشور با سربلندی از این آزمون خارج شود.

وی، ایمان، شجاعت و دانش را از عوامل مهم موفقیت رزمندگان دانست و گفت : دفاع از کشور تنها متکی بر توان نظامی نبود، بلکه علم و فناوری نیز نقش مهمی در این مسیر داشت؛ دانشی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور بومی شد و توسعه پیدا کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر اهمیت پیوند علم و فناوری با توان دفاعی کشور گفت: سیاست اصولی در سال تحصیلی جدید، آغاز و تداوم آموزش دانشگاه‌ها به صورت حضوری است.

واحدی با اشاره به تجربه سال تحصیلی گذشته و شرایط ناشی از درگیری‌های نظامی افزود : در مقطعی از سال تحصیلی گذشته، آموزش در بخش قابل توجهی از دانشگاه‌ها به صورت مجازی دنبال شد، اما سیاست وزارت علوم این بود که سال تحصیلی جدید با آموزش حضوری آغاز شود.

وی با بیان اینکه بخشی از دانشگاه‌ها از ۲۸ شهریور فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند، افزود : سایر دانشگاه‌ها نیز در چهارچوب برنامه‌ریزی انجام‌شده، آموزش حضوری را آغاز کردند و تلاش شد روند فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی به شرایط عادی بازگردد.