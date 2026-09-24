نخستین مرحله اردوی آماده سازی و نیز مسابقه انتخابی تیم کاراته دانش آموزی دختر و پسر ۵ و ۷ مهرماه در شهر ارومیه استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براین اساس زمان برگزاری اردوی پسران یکشنبه ۵ مهرماه برگزار می‌شود و اردونشینان دوشنبه ۶ مهرماه باید در یک دوره مسابقه انتخابی شرکت کنند.

در بخش دختران نیز نفرات سه شنبه ۷ مهرماه (پس از کنترل مدارک و انجام وزن کشی) وارد اردو می‌شوند و روز چهارشنبه ۸ مهرماه در یک مرحله مسابقه انتخابی شرکت خواهند کرد.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو براساس اسامی منتخب مسابقات کاراته وان همدان، شهریار و تهران در دو بخش دختران و پسران (کاتا و کومیته) به ترتیب ذیل است:

در بخش دختران

وزن ۴۸- کیلوگرم

ملینا یوسفی ساران تهران

آوا فرمانی فارس

مبینا سمندری مازندران

آیلار حسینقلی پور همدان

زهرا عمرانی کرمان

ریحانه اسکندی کرمان

نازنین زهرا دانشور البرز

ستایش رجبی اصفهان

نفس اکبری البرز

کیانا پرویزی تهران

وزن ۵۳- کیلوگرم

ستایش قانعی فرد کرمان

آتنا قیاسوند کرمانشاه

نازنین زهرا پورحسین گیلان

‌ملیکا نیک زاد تهران

درسا رضایی کرمان

هستی وندچالی مازندران

کیانا فتحی چهارمحال بختیاری

نازیلا محمدی خوزستان

ریحانه رضایی مازندران

نازنین زهرا الیاسی تهران

کیانا افشارمنش کرمان

ضحی قربان نژاد مازندران

‌وزن ۵۹- کیلوگرم

رزا رضایی قزوین

سارینا چراغی لرستان

یکتا روزبهانی البرز

هستی عظیمی کرمانشاه

یاسمن رویین تن کرمانشاه

هستی هفته خانک مرکزی

فاطمه موسوی گیلان

‌وزن ۶۶- کیلوگرم

ستایش افشار اسبکی قزوین

زهرا امان همدان

روجا شاهرخی مازندران

فاطمه جوانی جونی اصفهان

ستایش ملائی گیلان

ثنا منوری فارس

نکین مهرعلی تبار مازندران

زهرا جعفری تهران

وزن ۶۶+ کیلوگرم

مریم گرزین مازندران

ساغر جندقی سمنان

روژا شوکتی خراسان رضوی

‌زینب غلامعلی زاده کرمان

زهرا رجبعلی اصفهان

مینا طاهری فارس فارس

کاتا انفرادی

فرزانه همتی کرمان

ونوشه رستم نژاد منطقه آزاد قشم

سونیا کرباسی کرمان

مطهره احمدیان اصفهان

دیانا هوشنگی اصفهان

یسنا طالبی زاده کرمان

‌پرنیان نریمانی اصفهان

یسنا اصلاحاتی کرمانشاه

حنانه نوراله زاده تهران

ستایش ایزدی همدان

دینا صفری تهران

هیلدا غلامرضایی کرمان

کاتا تیمی

تیم جوانه تهران

دینا صفری حنانه نوراله زاده سنا زمانی ریحانه خسروی

شهدای کرمان زینب جعفری آیلین صادقی سونیا کرباسی

تیم تکاد اصفهان (مائده عبدلی حنانه قاسمی دیانا هوشنگی فرزانه یزدانی

تیم کرمان هیلدا غلامرضایی فرزانه همتی نازنین امیرماهانی ستایش کویری

آکادمی رواخواه اصفهان پرنیان نریمانی سیده مهرناز میرمجربیان مطهره احمدیان آلا مساح

کوجی دو قشم ونوشه رستم نژاد نازنین حق دوست ملودی عزیزی

در بخش پسران

کومیته انفرادی:

امیر على مرادى لاهرود اردبیل

ایلیا نصیرى میرزانق اردبیل

سبهر قاسمى اردبیل

مهدیار سیمرغ البرز

محمد مهدى نظر نیا ایلام

امید رستمى دولت آبادی آذربایجان شرقی

عرشیا معلمى ملکى آذربایجان شرقی

امیر رضا سبحان وردى آذربایجان غربی

امیر على محمدى تهران

امیر على بختیارى تهران

بارسا بور کریمى تهران

حسام صیدى بیرى تهران

حسین رفیعى تهران

سید محمد موسوى تهران

صدرا جراغى تهران

عرفان رنجى نوحدانى تهران

علیرضا دهفولى تهران

فریار بهادرى تهران

متین زمانى تهران

متین کنجزاده تهران

محمد عبدالهى کوراب تهران

محمد مهدى محمدى تهران

محمد هادى نقدى تهران

محمدامین قاسمى تهران

محمد رضا احمدى ناجى تهران

ساسان عباسى زنجان

محمد متین خسروى فارس

بنیامین صحاف قزوین

بنیامین کروسى قزوین

محمد طا‌ها غضنفرزاده قزوین

محمد هاشمى قزوین

محمد ایمان نجفى قم

مهدى مرادى فم

محمد طا‌ها شهابى نزاد کرمان

محمدرسول فرجى بنایی کرمان

محمد طا‌ها شهابى نزاد کرمان

یارسا نودهى گلستان

امیر محمد برهیزکار میاندهى گیلان

بردیا جلالى گیلان

برهام جهان باز گیلان

کیارش نوزاد رودیشتى گیلان

محمد رسول آرام ذوالپرانى گیلان

رضا جغلوند لرستان

على مرادى لرستان

محمد حسین فلاح لرستان

امیر على شجاعى مازندران

برهام شیخ الاسلامى کندلوسى مازندران

سید محمد میراکبرى مرکزی

علیرضا صادق کیا مرکزی

مانى اکبرى مرادآبادى مرکزی

محمد حسن سمیعى مرکزی

امیر رضا شفائى منطقه آزاد ارس

مهدى سلمانى منطقه آزاد ارس

سدیف سرودى کلستانى منطقه آزاد قشم

طا‌ها پور عباسى منطقه آزاد قشم

ابوافضل قدیمى همدان

ابو الفضل سلیمانى همدان

محمد نظرى همدان

کاتای انفرادی

هادى محمد نقدى تهران

هومن صفا کرمان

سدیف سرودى کلستانى منطقه آزاد قشم

آریا غیائى محمد کرمان

محمد متین خسروى فارس

محراب توحید نیا آذربایجان شرقی

محمد رفیع ناصرى منطقه آزاد قشم

محمد انکوتى صورناکهى کرمان

امیررضا شفائى منطقه آزاد ارس

کاتای تیمی:

امیر محمد بهروز کرمجوان آذربایجان شرقی

محراب توحید نیا آذربایجان شرقی

امیر رضا جمنى آذربایجان شرقی

امیر على میرزازاده رحیمى آذربایجان شرقی

امیر رضا حبیبى فر کرمان

هومن صفا کرمان

محمدآریا غیائى کرمان

سهیل حضرتى نوران تهران

محمد خدمتى تهران

محمد امین قاسمى تهران

آتیلا معبودى تهران

الیار بسیج آذربایجان شرقی

سید مبین جوادزاده اردبیل

محمد مهدى رزمى اشتلق منطقه آزاد ارس

آرال مرادى مددلو منطقه آزاد ارس