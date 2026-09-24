به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند به کارگردانی یوسف ناتیل درباره خانواده‌های فلسطینی است که پس‌از برقراری آتش‌بس، به شمال غزه برمی‌گردند و با خانه‌های ویران‌شده و جای خالی عزیزانشان مواجه می‌شوند.

«بازگشت» که از میان ۴۲۲ اثر ارسالی از کشور‌های مختلف، به مرحله نهایی داوری راه یافته روایتی از اندوه، سرما و آوارگی، همراه با ایستادگی خیره‌کننده‌ای است که در دل چادر‌ها و خرابه‌های غزه شکل می‌گیرد.

برندگان این جشنواره ۱۰ آبان در کلمبوی سریلانکا معرفی خواهند شد.