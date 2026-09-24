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مستند «بازگشت» تولید شبکه پرس تیوی به مرحله نهایی جشنواره «اِی بی یو پرایز ۲۰۲۶» (۲۰۲۶ ABU PRIZE) راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند به کارگردانی یوسف ناتیل درباره خانوادههای فلسطینی است که پساز برقراری آتشبس، به شمال غزه برمیگردند و با خانههای ویرانشده و جای خالی عزیزانشان مواجه میشوند.
«بازگشت» که از میان ۴۲۲ اثر ارسالی از کشورهای مختلف، به مرحله نهایی داوری راه یافته روایتی از اندوه، سرما و آوارگی، همراه با ایستادگی خیرهکنندهای است که در دل چادرها و خرابههای غزه شکل میگیرد.
برندگان این جشنواره ۱۰ آبان در کلمبوی سریلانکا معرفی خواهند شد.