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خط تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور و شارژرهای سریع خودروهای برقی امروز در شهرستان پاکدشت استان تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما افتتاح این کارخانه، گامی در مسیر تقویت ظرفیت تولید داخلی تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و کاهش وابستگی به واردات این تجهیزات به شمار میرود و با توجه به شرایط تحریمی کشور، اهمیت توسعه توانمندیهای داخلی در حوزه تجهیزات تجدیدپذیر را دوچندان میکند.
این مجموعه با تمرکز بر تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی، بخشی از نیاز رو به رشد کشور در مسیر توسعه نیروگاههای خورشیدی را تأمین خواهد کرد.
دهه پیشرو، دهه ظرفیتسازی در انرژیهای تجدیدپذیر است
ماشالله تابعجماعت در مراسم افتتاح کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور، با تبریک راهاندازی این مجموعه، اظهار کرد: ایجاد چنین کارخانهای نقطه عطفی در توسعه یکی از تجهیزات مهم صنعت انرژیهای تجدیدپذیر محسوب میشود و باید از دستاندرکاران این مجموعه برای تحقق این اتفاق مهم قدردانی کرد.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو با اشاره به رشد شتابان ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر در کشور، توسعه زیستبوم داخلی این صنعت، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد بازار را از مهمترین الزامات تداوم این روند دانست و گفت: دهه پیشرو، دهه ظرفیتسازی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه زیستبوم این صنعت است.
وی با اشاره به شرایط دشوار صنعت برق در ابتدای فعالیت دولت افزود: وزارت نیرو با حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، محدودیت منابع سوخت مایع و همچنین مشکلات ناشی از شرایط جوی و آبی کشور مواجه بود، اما با تلاش مجموعه وزارت نیرو و فعالان این صنعت، طی یک سال گذشته تحولات قابل توجهی در حوزه انرژی و برق کشور رقم خورده است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: در این مدت، ظرفیتسازی جدید در صنعت برق رشد حدود ۸ درصدی داشته و مصرف برق در زمان اوج بار نیز حدود ۳ درصد کاهش یافته است که دستاورد مهمی در مدیریت شرایط انرژی کشور به شمار میرود.
تابعجماعت با اشاره به توسعه شتابان انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: در حالی که در گذشته افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در حدود سالانه ۱۰۰ مگاوات بود، امروز این میزان به حدود ۱۰۰ مگاوات در هفته رسیده است و روند توسعه همچنان ادامه دارد.
وی افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در این دوره حدود هشت برابر و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود پنج برابر افزایش یافته است که رکورد قابل توجهی برای کشور محسوب میشود.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو با تأکید بر اینکه صرف افزایش ظرفیت تولید برق کافی نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد ظرفیت صنعتی و بومیسازی دانش و فناوری در کشور است؛ همانگونه که در دهههای گذشته با توسعه نیروگاههای حرارتی و آبی، زمینه خودکفایی کشور در نیروگاهسازی و سدسازی فراهم شد.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داد که ایجاد ظرفیت داخلی و شکلگیری زیستبوم صنعتی، کشور را در شرایط تحریم و محدودیت قادر میکند نیازهای خود را در داخل تأمین کند و اکنون باید همین رویکرد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دنبال شود.
تابعجماعت خاطرنشان کرد: در این دهه، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کنار ایجاد زیستبوم این صنعت در دستور کار قرار گرفته و باید از فرصت تاریخی موجود برای تعمیق ساخت داخل و توسعه شرکتهای دانشبنیان، نوآور، کارآفرین و خلاق استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه ساخت داخل تجهیزات خورشیدی گفت: هدف باید این باشد که ظرفیت کشور برای تولید انواع پنل، اینورتر و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای خورشیدی بهصورت کامل شکل بگیرد و عمق ساخت داخل این تجهیزات روزبهروز افزایش یابد.
معاون وزیر نیرو، حمایت از ساخت داخل، توسعه دانش بومی و تقویت شرکتهای دانشبنیان را از وظایف مهم دولت و وزارت نیرو دانست و تأکید کرد: مهمترین شاخص حمایت از این زیستبوم، ایجاد ظرفیت و بازار است.
وی افزود: هر میزان که بخش خصوصی برای توسعه تجهیزات، فناوری و دانش در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکند، دولت نیز باید برای توسعه و تعمیق بازار این محصولات تلاش کند تا ظرفیت ایجادشده در کشور به مرحله بهرهبرداری کامل برسد.
خرید تضمینی صفحه خورشیدی و اینورتر ساخت داخل در دستور کار ساتبا قرار میگیرد
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از تدوین مشوقهای ویژه برای توسعه ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: ساتبا در نظر دارد با خرید تضمینی محصولات تولید داخل، زمینه توسعه بازار و افزایش سرمایهگذاری در حوزه تولید پنل و اینورتر خورشیدی را فراهم کند.
محسن طرزطلب در مراسم افتتاح کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور، با تبریک به مدیران و کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: حدود یک سال و نیم پیش که موضوع راهاندازی این مجموعه مطرح شد، شاید باور اینکه این طرح به چنین مرحلهای برسد برای من دشوار بود، اما امروز شاهد تحقق این اتفاق مهم هستیم.
وی با اشاره به سیاست وزارت نیرو و ساتبا برای توسعه زنجیره ارزش نیروگاههای خورشیدی افزود: در دو سال گذشته در حوزه ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای خورشیدی پیشرفت قابل توجهی داشتهایم و در زمینه سازههای فلزی، سیستمهای اجرایی و اینورتر اقدامات مهمی انجام شده است.
رئیس ساتبا با اشاره به افتتاح کارخانه تولید اینورتر خورشیدی ادامه داد: امیدواریم با توسعه فعالیت این مجموعهها، عمق ساخت داخل تجهیزات نیز روزبهروز افزایش پیدا کند.
طرزطلب با بیان اینکه تولید صفحه خورشیدی در کشور در حال حاضر عمدتاً به شکل مونتاژی انجام میشود، گفت: در حوزه پنل نیز بهصورت جدی پیگیر توسعه ساخت داخل هستیم و امیدواریم مجموعههای بیشتری وارد این حوزه شوند.
وی از ابلاغ برنامه جدید ساتبا برای حمایت از تولید پنل خورشیدی خبر داد و گفت: به احتمال زیاد هفته آینده ابلاغیهای از سوی ساتبا بهعنوان ستاد و دبیرخانه زنجیره ارزش نیروگاه خورشیدی صادر خواهد شد که بر اساس آن، از سرمایهگذاران و مجموعههایی که برای تولید، مونتاژ و ساخت پنل در داخل کشور اقدام کنند، با شرایط و ویژگیهای مشخص حمایت خواهد شد.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: در صورت توسعه تولید داخلی اینورتر نیز، ساتبا بر اساس وظایف قانونی خود حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.
طرزطلب با اشاره به روند جهانی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، خورشیدی و بادی اظهار کرد: باید زمینه فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود و در همین راستا، در حوزه پنل و اینورتر با جدیت بیشتری ورود خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: حمایتها و مشوقهای ویژهای برای سرمایهگذاران و فعالان این حوزه در نظر گرفته خواهد شد و با خرید تضمینی محصولات تولید داخل، تلاش میکنیم سرمایهگذاران را برای توسعه ظرفیت تولید و گسترش بازار این تجهیزات تشویق کنیم.
معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در بخش صنعت، از مدیران مجموعههای صنعتی خواست نسبت به تجهیز سولهها و واحدهای صنعتی به پنلهای خورشیدی اقدام کنند و گفت: ساتبا در این مسیر از صنایع حمایت خواهد کرد.
طرزطلب در پایان با تبریک افتتاح این مجموعه، از تلاش مدیران و کارکنان آن برای توسعه تولید داخلی تجهیزات نیروگاههای خورشیدی قدردانی کرد.