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فرماندار ورزقان از برنامهریزی برای ثبت ملی جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان خبر داد و گفت: این رویداد با هماهنگی ادارات میراث فرهنگی، ورزش و جوانان و پست مراحل ثبت ملی را طی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،صادق میکائیلی با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان اظهار کرد:این جشنواره روز جمعه سوم مهرماه در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار میشود و سوارکارانی از روستاها و مناطق عشایری استان آذربایجانشرقی در دو بخش آقایان و بانوان در آن حضور خواهند داشت.
وی افزود: سوارکاری بخش اصلی این جشنواره است اما در کنار آن مجموعهای از بازیها و ورزشهای بومی و محلی از جمله چوبکشی، طنابکشی، دوومیدانی و تیراندازی با کمان سنتی نیز برگزار خواهد شد.
فرماندار ورزقان با بیان اینکه این جشنواره در کنار جنبه ورزشی ظرفیتهای فرهنگی منطقه را نیز معرفی میکند ادامه داد: حضور هنرمندان و اجرای موسیقی سنتی از دیگر بخشهای چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان خواهد بود.
میکائیلی خاطرنشان کرد: تلاش برای ثبت ملی این جشنواره با هدف حفظ و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و بومی منطقه و استمرار این رویداد در دستور کار قرار گرفته است.