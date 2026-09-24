مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۵۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نادیا صداقت مدیرکل اقتصادی استانداری گفت: ارزش کل گندم خریداری‌شده در استان بیش از ۲۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال برآورد شده که از این میزان ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، پرداخت شده است.

صداقت ادامه داد: امسال در مجموع، ۶ هزار و ۵۶۲ کشاورز گندم خود را از طریق ۱۳ هزار و ۸۸۴ محموله به مراکز خرید تحویل دادند و تاکنون برای ۶ هزار و ۴۷۷ کشاورز پرداخت مطالبات انجام شده است.

صداقت عنوان کرد:پیگیری‌های لازم برای پرداخت باقیمانده مطالبات کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد به مبلغ حدود سه هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال، با جدیت در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، مابقی مطالبات گندم‌کاران استان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط سازمان هدفمندی یارانه پرداخت شود.

مدیرکل اقتصادی استانداری تاکید کرد: خرید تضمینی گندم نقش مهمی در حمایت از کشاورزان، تأمین امنیت غذایی و پایداری ذخایر راهبردی کشور دارد و مجموعه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان نیز با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به کشاورزان و تأمین پایدار گندم و آرد استان تلاش خواهد کرد.