وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سخنرانی آقای پزشکیان در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: پزشکیان همان‌گونه که مردم ایران او را می‌شناسند، ساده، بی‌ریا، صمیمی و دلسوز مردم، اما در دفاع از عزت و منافع ایران، مرد میدان و عمل است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اتابک افزود: رئیس‌جمهور در قلب سازمان ملل متحد و در برابر نمایندگان ملت‌های جهان، با صراحت و شجاعت از حق مردم ایران سخن گفت و صدای ملتی را به گوش جهانیان رساند که سال‌هاست در برابر فشار، تحریم، تهدید و بی‌عدالتی، با عزت و سربلندی ایستاده است.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان در آن جایگاه مهم جهانی، نه از موضع یک فرد یا یک دولت، بلکه از موضع ملت بزرگی سخن گفت که استقلال، عزت و حق تعیین سرنوشت خود را با هیچ قدرتی معامله نمی‌کند؛ با صراحت بر حق مشروع ایران برای زیست مستقل و عدم تسلیم در برابر سلطه تأکید کرد و نشان داد که ایران، با همه دشواری‌ها و فشارها، همچنان استوار ایستاده است.

وزیر صمت گفت: آنچه در سخنان رئیس‌جمهور بیش از هر چیز جلوه داشت، دفاع از مردم بود؛ مردمی که باید صدای رنج‌ها، مظلومیت‌ها، امید‌ها و آرمان‌هایشان در مجامع جهانی شنیده شود. پزشکیان با همان صراحت و صداقتی که در میان مردم دارد، در برابر جهانیان نیز از حقوق ملت ایران دفاع کرد.

اتابک گفت: رئیس‌جمهور در سازمان ملل نشان داد که می‌توان با زبان صلح و گفت‌و‌گو سخن گفت، اما در برابر زورگویی و نادیده گرفتن حقوق یک ملت نیز با صلابت ایستاد. این همان تصویری است که از ایران باید به جهان مخابره شود؛ ایرانِ اهل منطق و گفت‌و‌گو، اما ایرانِ ایستاده، عزتمند و تسلیم‌ناپذیر.

وی افزود: امروز صدای ایران در سازمان ملل، صدای ملتی بود که می‌گوید می‌خواهیم مستقل زندگی کنیم، برای پیشرفت کشورمان تلاش کنیم و در عین حال، حقوق و عزت خود را حفظ کنیم. دکتر پزشکیان این پیام را روشن و شجاعانه به جهانیان رساند؛ ایران همچنان ایران است؛ استوار، سربلند و ایستاده پای مردم و منافع ملی خود.