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همیاران محیط زیست طبس،پری شاهرخ از جمله پرنده کمیاب ایران را در زیستگاه های طبس رهاسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس محیط زیست طبس گفت: همیاران محیط زیست طبس پس از تیمارداری و اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی و توانایی بازگشت به طبیعت، این گونه چرنده کمیاب را رهاسازی کردند.
تقی زاده افزود: جمعیت پری شاهرخ در ایران به دلیل قطع درختان کهنسال رو به کاهش است و تاکنون موارد انگشتشماری از این پرنده در طبیعت مشاهده شده است.
وی با اشاره به اینکه صدای این پرنده شبیه صدای زاغ است ولی آوازش نوای گوشنوازی دارد افزود: پری شاهرخ درختزی است و روی درختان برگریز پاییزی در درختستانها، پارکهای پردرخت، میوهزارهای کهن و جنگلها زندگی کرده و بیشتر اوقاتش را در لایه تاج پوش جنگل میگذراند.