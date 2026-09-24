به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس محیط زیست طبس گفت: همیاران محیط زیست طبس پس از تیمارداری و اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی و توانایی بازگشت به طبیعت، این گونه چرنده کمیاب را رهاسازی کردند.



تقی زاده افزود: جمعیت پری شاهرخ در ایران به دلیل قطع درختان کهنسال رو به کاهش است و تاکنون موارد انگشت‌شماری از این پرنده در طبیعت مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه صدای این پرنده شبیه صدای زاغ است ولی آوازش نوای گوشنوازی دارد افزود: پری شاهرخ درخت‌زی است و روی درختان برگ‌ریز پاییزی در درختستان‌ها، پارک‌های پردرخت، میوه‌زارهای کهن و جنگل‌ها زندگی کرده و بیشتر اوقاتش را در لایه تاج پوش جنگل می‌گذراند.











