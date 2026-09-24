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مجموعه کشت و صنعت جوین خراسان رضوی با دستیابی به فناوریهای نوین بیوتکنولوژی، موفق شد با شکستن انحصار دانش تولید بذر، گام بلندی برای تأمین امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات بردارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر فناوری مجموعه کشت و صنعت جوین،گفت: در حالی که تولید بذر هیبرید در روشهای سنتی اصلاحنژاد، فرآیندی پیچیده و زمانبر، معمولاً ۷ تا ۸ سال است، متخصصان این مجموعه با بهرهگیری از دانش روز دنیا، این مسیر را به کمتر از ۶ ماه کاهش دادهاند.
سید احمد حسینی افزود: در این مرکز بیش از ۵۰ دستورالعمل تولید نهال برای گیاهان باغی، زراعی و زینتی داریم و تاکنون موفق به ثبت حدود ۳۰ بذر مختلف شدهایم که همه انواع آنها در داخل مجموعه خالصسازی شدهاند.
وی افزود: بذرهای هیبرید و استاندارد تولید شده در محصولاتی نظیر فلفل، خیار، خربزه، هندوانه و بادمجان، امروز آماده عرضه به بازار هستند و فعالیت روی سایر محصولات نیز با قدرت ادامه دارد.
حسینی ادامه داد: با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشت سلول (دابل هاپلوئید)، دستیابی به انواع خالص با خلوص بالا در کمترین زمان ممکن فراهم شده است؛ دستاوردی که عملاً ضریب خطای اصلاحنژاد را به حداقل میرساند.
مدیر فناوریهای نوین کشت و صنعت جوین توضیح داد: آزمایشگاه کشت بافت؛ جایی که تأمین سلامت نهالها در صدر اولویتها قرار دارد و با انتخاب بهترین نمونهها از پایههای برتر درختان، نهالهایی تکثیر میشوند که کاملاً عاری از ویروس بوده و تضمینکننده بهرهوری بالا در باغداری نوین کشور هستند.
حسینی با اشاره به معرفی بذرهای جوین یک و جوین دو به عنوان نخستین بذرهای حاصل از روش دابل هاپلوئید در ایران بیان کرد: دستیابی به این دانش فنی، ضمن پاسخگویی به نیاز بازار داخلی و تنوعبخشی به سبد محصولات کشاورزی، گامی راهبردی در مسیر خودکفایی و کاهش خروج ارز برای واردات بذر به شمار میرود.