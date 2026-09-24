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شگرد جدید کلاهبرداران در فضای مجازی با عنوان «کلاهبرداری مثلثی»، خریداران و فروشندگان کالاهای برخط را به طور همزمان هدف قرار داده است؛ روشی پیچیده که در آن شیاد با نقش واسطه، هر دو طرف معامله را فریب میدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مدل کلاهبرداری که با کپی کردن آگهیهای واقعی آغاز میشود، کلاهبردار خود را به عنوان خریدار به فروشنده و به عنوان فروشنده به خریدار معرفی میکند. او با مدیریت همزمان دو گفتگو، اطلاعات پرداخت را جابهجا کرده و در نهایت بدون اینکه کالایی جابهجا شود یا پولی به دست فروشنده واقعی برسد، هر دو طرف را دچار ضرر مالی میکند. کارشناسان هشدار میدهند که سادگی معاملات آنلاین، مسیر را برای این شیادان هموار کرده است و تنها راه مقابله، هوشیاری در تایید هویت طرف مقابل و عدم اعتماد به واسطههای ناشناس است.
(گزارش سمیه ناصح)