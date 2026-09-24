به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکترجواد گلشنی‌اصل در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: زوج‌های نابارور شناسایی‌شده در ۱۵ مرکز بهداشتی به مراکز تخصصی درمان ناباروری معرفی می‌شوند و خدمات درمانی در بیمارستان اکبرآبادی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مراجعه به‌موقع برای درمان ناباروری گفت: بر اساس آمارهای موجود، در صورت مراجعه به‌موقع و آغاز سریع روند درمان، تا ۸۰ درصد زوج‌های نابارور می‌توانند به نتیجه برسند.

رئیس مرکز بهداشت بهارستان افزود: برخی زوج‌ها به دلایل مختلف از ادامه درمان منصرف شده‌اند و تعدادی نیز در مراکز خصوصی تحت درمان هستند.

گلشنی‌اصل همچنین از افزایش تولد فرزندان سوم و چهارم در برخی خانواده‌های شهرستان طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مختلف، مشوق‌های منطقه‌ای برای حمایت از جوانی جمعیت و زوج‌های نابارور در بهارستان تدوین و اجرا شود.