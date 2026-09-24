پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بهارستان از شناسایی ۲۹۸ زوج نابارور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تاکنون ۷۰ زوج با تمایل خود به مرکز درمان ناباروری بیمارستان اکبرآبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شدهاند که ۲۰ مورد به بارداری منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکترجواد گلشنیاصل در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: زوجهای نابارور شناساییشده در ۱۵ مرکز بهداشتی به مراکز تخصصی درمان ناباروری معرفی میشوند و خدمات درمانی در بیمارستان اکبرآبادی بهصورت رایگان ارائه میشود.
وی با تأکید بر اهمیت مراجعه بهموقع برای درمان ناباروری گفت: بر اساس آمارهای موجود، در صورت مراجعه بهموقع و آغاز سریع روند درمان، تا ۸۰ درصد زوجهای نابارور میتوانند به نتیجه برسند.
رئیس مرکز بهداشت بهارستان افزود: برخی زوجها به دلایل مختلف از ادامه درمان منصرف شدهاند و تعدادی نیز در مراکز خصوصی تحت درمان هستند.
گلشنیاصل همچنین از افزایش تولد فرزندان سوم و چهارم در برخی خانوادههای شهرستان طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: تلاش میشود با همکاری دستگاههای مختلف، مشوقهای منطقهای برای حمایت از جوانی جمعیت و زوجهای نابارور در بهارستان تدوین و اجرا شود.