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سالن ورزشی زنده یاد سجاد برزگر با زیربنای ۷۸۵ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: این سالن با مشارکت خیر نیکاندیش خانم فاطمه یزدانیفر احداث و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
میثم لکزایی افزود: توسعه فضاهای ورزشی مدارس یکی از محورهای مهم در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی استان است و تلاش میکنیم در کنار احداث و تکمیل مدارس، زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیتهای ورزشی و پرورشی دانشآموزان نیز توسعه یابد.
وی افزود: مشارکت خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار در توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی نقش مؤثری در شتاببخشی به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی دارد و این مشارکتها زمینه بهرهمندی دانشآموزان از فضاهای استاندارد و ایمن را فراهم میکند.
لکزایی گفت: ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی در مدارس، سرمایهگذاری برای سلامت جسمی، نشاط اجتماعی و رشد همهجانبه دانشآموزان است و امیدواریم با تداوم همراهی خیرین، شاهد افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزی در نقاط مختلف استان باشیم.