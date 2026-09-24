

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مسیر ۸ کیلومتری میان خانه و محل اجتماعات مردمی رامسر، صدای برخورد چرخ دوچرخه آقای خانی‌نژاد با آسفالت، موسیقیِ سفر روزانه اوست، مردی که هر روز در میان سکوت جاده‌ها، با دوچرخه به سوی اجتماع مردمی می‌راند با قلبی که دیگر با ریتم طبیعیِ نمی‌تپد، بلکه با نیروی باتری، لرزش‌های زندگی را به او هدیه می‌دهد.

روایت زندگی او که قلبش با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و باتری کار می‌کند، روایتِ پیروزیِ روح بر محدودیت‌های جسمانی در مسیر رسیدن به اهداف بزرگ است.