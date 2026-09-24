نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با حضور در روستای چیانه شهرستان پیرانشهر با خانواده شهید حاج ماموستا محمد نزهتی دیدار و از ایثار و استقامت آنها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین «سیدمهدی قریشی» نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با حضور در روستای چیانه شهرستان پیرانشهر با خانواده شهید حاج ماموستا محمد نزهتی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

شهید حاج ماموستا محمد نزهتی از روحانیون اهل سنت و اساتید انقلابی و فعال بود، که ۱۷ شهریور ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و در حین عزیمت به جشن میلاد نبی مکرم اسلام هدف حمله تروریستی گروهک‌های صهیونی قرار گرفته و به شهادت رسید.