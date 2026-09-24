پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با خانواده شهید «اسلام کاکدرویش» در روستای کهنهخانه پیرانشهر دیدار و از ایثار و استقامت آنها قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین «سیدمهدی قریشی» نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی باحضور در منزل شهید «اسلام کاکدرویش» در روستای کهنهخانه شهرستان پیرانشهر با خانواده وی دیدار و گفتوگو کرد.
جانباز گرانقدر شهید «اسلام کاک درویش» پس از سی و چهار سال مجاهدت در دفاع از کیان اسلامی و تامین امنیت پایدار شمالغرب، در پی حادثه ترور توسط عوامل ضدانقلاب صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.