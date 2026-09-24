رئیس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان صیدون استان خوزستان از صدور دستورات قضایی قاطع، تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای تأمین و دستگیری عامل قتل در کمتر از ۶ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید عوض‌پور اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در حوزه قضایی صیدون، بلافاصله اقدامات قضایی آغاز و دستورات لازم و قاطع به ضابطین عام و خاص جهت شناسایی، ردیابی و بازداشت متهم به قتل صادر شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی، جلسه فوق‌العاده شورای تأمین شهرستان تشکیل و اتخاذ تمهیدات لازم تامینی به تصویب رسید.

عوض‌پور با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای ایجاد آرامش گفت: در کنار اقدامات انتظامی و امنیتی، با همکاری و استفاده از ظرفیت متنفذین و «صلحیاران»، اولیای دم و بستگان مقتول به خویشتن‌داری و تمکین به قانون دعوت شدند و بر پیگیری قاطع دستگاه قضایی برای احقاق حق تأکید شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش صیدون تصریح کرد: با سرعت‌عمل و اقدامات فنی و پلیسی مأموران انتظامی و در اجرای دستورات قضایی، متهم به قتل ظرف کمتر از ۶ ساعت پس از وقوع جنایت شناسایی و دستگیر شد.

وی در پایان بیان داشت: متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه زندان شد و تحقیقات پیرامون انگیزه و علل وقوع این حادثه در مرجع قضایی همچنان ادامه دارد.