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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به میزبانی استان از حدود ۶۰ درصد مجموع زائران اربعین حسینی کشور، از رشد تردد از پایانه بینالمللی مرز خسروی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به موقعیت محوری استان در حماسه اربعین گفت: استان کرمانشاه امسال با میزبانی شایسته از نزدیک به ۶۰ درصد کل زائران اربعین کشور، بار دیگر رسالت تاریخی خود را به عنوان شاهرگ اصلی اتصال دلهای عاشقان اهلبیت (ع) به کربلای معلی اثبات کرد.
وی افزود: شاخصترین نشانه این موفقیت بزرگ، ثبت رشد ۴ درصدی تردد زوار از پایانه بینالمللی مرز خسروی بود و این آمار معنادار، سند روشنی از بازگشت اعتماد همهجانبه زائران به اصیلترین، ایمنترین و کوتاهترین مسیر زیارتی کشور به شمار میرود.
سلیمانی این جهش بزرگ را ثمره هدایت راهبردی استاندار کرمانشاه و انسجام مدیریتی اعضای ستاد اربعین دانست و گفت: این رویداد بزرگ با برگزاری ۲۱ جلسه فشرده و تخصصی ستاد اربعین و پیگیری شبانهروزی ۱۸۰ مصوبه راهبردی و عملیاتی به بار نشست.
وی بهکارگیری فناوریهای نوین گذرنامهای را از دیگر شاخصهای موفقیت استان برشمرد و گفت: با فعالسازی ۵۲ گیت هوشمند و دوکاربره و برقراری ارتباط برخط با سامانه مرزی سجاد در کشور عراق، میانگین زمان بازرسی و کنترل گذرنامه هر زائر به زیر ۴ ثانیه کاهش پیدا کرد.