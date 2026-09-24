مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیران سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در گرگان در مجمع خیران سلامت استان گلستان گفت: نیمه نخست امسال، خیران حدود پانزده هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کشور کمک کردند.

کمک ۱۵هزار میلیاردتومانی خیران به حوزه سلامت کشور

کمک ۱۵هزار میلیاردتومانی خیران به حوزه سلامت کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، افشین فرهانچی افزود: این کمک در کل پارسال، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بود.

وی اضافه‌کرد: در حال حاضر حدود ۲هزار و ۷۰۰ سازمان مردم‌نهاد در کشور با بیش از ۳۰هزار عضو، در حوزه سلامت، فعال است.

محسن ابراهیمی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی گلستان نیز گفت: پارسال و امسال تاکنون، خیران درمجموع ۲۳۰میلیارد تومان به حوزه سلامت استان کمک کردند.

محمد حمیدی، معاون استاندار گلستان هم گفت: مبلغ مشارکت فعالان اقتصادی در اجرای طرح‌های زیرساختی، از مالیات آنها کسر می‌شود.