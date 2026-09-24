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مدیرکل سازمانهای مردمنهاد و خیران سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در گرگان در مجمع خیران سلامت استان گلستان گفت: نیمه نخست امسال، خیران حدود پانزده هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کشور کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، افشین فرهانچی افزود: این کمک در کل پارسال، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بود.
وی اضافهکرد: در حال حاضر حدود ۲هزار و ۷۰۰ سازمان مردمنهاد در کشور با بیش از ۳۰هزار عضو، در حوزه سلامت، فعال است.
محسن ابراهیمی، رئیس دانشگاه علومپزشکی گلستان نیز گفت: پارسال و امسال تاکنون، خیران درمجموع ۲۳۰میلیارد تومان به حوزه سلامت استان کمک کردند.
محمد حمیدی، معاون استاندار گلستان هم گفت: مبلغ مشارکت فعالان اقتصادی در اجرای طرحهای زیرساختی، از مالیات آنها کسر میشود.