رقابت‌های نمایندگان کشورمان در ویژه برنامه «دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا» از شبکه ورزش و مصاف تیم ملی فوتبال ایران و ازبکستان در برنامه «فوتبال برتر» از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در ادامه پوشش بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در ویژه برنامه «دهکده آسیایی» امروز از ساعت ۱۳ با پخش بازی‌های نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف ورزشی همراه مخاطبان است.

شبکه ورزش در آخرین دیدار از مرحله نخست پیکار‌های نمایندگان کشورمان در رشته کبدی مقابل پاکستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده به تصویر می‌کشد.

در ساعت ۱۳:۵، آرمان خدایی ژیمناست ۲۰ ساله و یکی از مدعیان صعود به فینال در رشته خرک حلقه به میدان می‌رود.

ساعت ۱۴:۵۵ امروز مهدی احمد کهنی و سیاوش سیاهی دو ژیمناست ایرانی و امیدوار به صعود به فینال در رشته دار حلقه به میدان می‌روند.

در ساعت ۱۵:۲۵ نیز صادق صمیمی در رشته پرتاب دیسک مقابل حریفانش قرار می‌گیرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان امروز با تیم ازبکستان یک دیدار دوستانه برگزار می‌کند که این مسابقه زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

با شروع مسابقات دوستانه ملی فوتبال، تیم کشورمان با تیم ازبکستان در مستطیل سبز رودر روی هم قرار می‌گیرند که این بازی را برنامه «فوتبال برتر» زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه ازبکستان برگزار می‌شود و حسین رضایی این بازی دوستانه را گزارش می‌کند.

علی نعمتی، محمد محبی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، سردار آزمون، دنیس اکرت و شهاب زاهدی بازیکنانی هستند که برای همراهی تیم ملی در دو دیدار دوستانه برابر تیم‌های ملی ازبکستان و روسیه به اردو دعوت شده‌اند.

شاگردان قلعه نوعی بازی دوستانه دوم خود در مقابل روسیه را ۷ مهر برگزار می‌کنند.