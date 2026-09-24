به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی استان برای اجرای دقیق و همه‌جانبه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اظهار کرد: در راستای تحقق راهبردهای تحولی قوه قضائیه و متعاقب ابلاغ دستورات معاون اول قوه قضائیه مبنی بر ضرورت نظارت هوشمند بر پیش‌فروش ساختمان‌ها، گام مؤثری در جهت شفاف‌سازی معاملات و امنیت حقوقی شهروندان در استان برداشته شد.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های مستمر دادگستری کل استان، اولین «شناسه یکتا» در سطح استان خوزستان برای یک مجتمع مسکونی ۷ واحدی واقع در منطقه مهرشهر شهرستان اهواز از طریق دفتر اسناد رسمی صادر و ثبت شد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تشریح نقش این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم، تصریح کرد: اجرای دقیق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه پیش‌فروش ساختمان، مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی، حذف دعاوی ناشی از فروش یک ملک به چند نفر و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد شد.

دهقانی این دستاورد را حاصل هم‌افزایی موثر بین‌دستگاهی خواند و گفت: این اقدام با محوریت و راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همکاری مجدانه اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و فاوای شهرداری کلان‌شهر اهواز محقق شده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان خوزستان در پایان با تأکید بر استمرار این طرح در سراسر استان، خاطرنشان کرد: صدور شناسه یکتا امنیت پیش‌فروش املاک را تضمین و از تحمیل هزینه‌های ناشی از اختلافات حقوقی به مردم و دستگاه قضا جلوگیری می‌کند؛ لذا این فرایند به عنوان یک الگوی موفق، با جدیت و سرعت در سایر حوزه‌های قضایی استان خوزستان نیز تسری خواهد یافت.