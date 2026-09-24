به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در روستای آغلیان بوکان، یک گام دیگر برای تقویت زنجیره تولید و رونق اقتصادی برداشته شد و فاز سوم طرح توسعه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح که در قالب رویداد اینوا و با احداث پنج سالن تولید، با ظرفیت ۳۷۵ هزار قطعه و سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد ریالی اجرا شده، از سال ۱۴۰۲ مقدمات ساخت آن آغاز شد و امروز بخشی از ظرفیت آن در مسیر تولید قرار گرفته است.

درمرحله سوم این مجموعه، ظرفیت ۱۲۵ هزار قطعه‌ای ایجاد شده و برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم به همراه داشته و مجموع توسعه این زنجیره نیز زمینه اشتغال ۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

این طرح تصویری از حرکت سرمایه در مسیر تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه بوده و در بوکان از روستای آغلیان آغاز شده و با توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ، گامی در جهت تحقق شعار حمایت از رونق تولید برداشته است.