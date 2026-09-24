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مرکز اجتماعی خاتمالانبیا در منطقه ۱۰ مشهد با صرف هزینه ۱۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین بهرهبرداری از مرکز اجتماعی خاتمالانبیا در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد با حضور جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.
شهردار مشهد، در این مراسم گفت: این مرکز با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی در منطقه ۱۰ ایجاد شده و میتواند به پاتوق فرهنگی جدید نسل جوان در این منطقه تبدیل شود.
محمدرضا قلندرشریف، با اشاره به پیشبینی برنامههای آموزشی برای زوجهای جوان در این مرکز اظهار کرد: زوجهای جوان از جامعه هدف مرکز اجتماعی خاتمالانبیا هستند و کلاسها و دورههای آموزشی مرتبط با ازدواج و مهارتهای زندگی در این مجموعه برگزار خواهد شد.
قلندرشریف ادامه داد: توسعه چنین مراکزی میتواند زمینه حضور بیشتر جوانان و خانوادهها در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند و بخشی از نیازهای آموزشی و فرهنگی محلات را پاسخ دهد.
مرکز اجتماعی خاتمالانبیا، در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم (ص) ۵۱ با زیربنای یک هزار و ۲۵۰ مترمربع و در چهار طبقه ساخته شده است که امکان استقرار فضاهای متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را فراهم میکند.