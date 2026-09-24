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آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و با یاد شهدای مدرسه شجره طیبه در میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زنگ آغاز سال تحصیلی در میناب، امسال با یاد ۱۶۸ شهید دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه نواخته شد؛ آیینی که حالوهوای متفاوتی به نخستین روز مدرسه بخشید و آغاز سال تحصیلی را با یاد شهدا پیوند زد.
در این آیین حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به نمایندگی از رئیس جمهور و هیئت دولت، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حکیمی معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش و محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان حضور داشتند.