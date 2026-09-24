به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»

هفته دفاع مقدس، فقط یادآور یک واقعه تاریخی و یا بازخوانی حماسه‌ای متعلق به چهار دهه گذشته نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازشناسی یک حقیقت ماندگار در تاریخ معاصر ایران؛ حقیقتی که نشان می‌دهد هرگاه ملت ایران با ایمان، بصیرت، وحدت، ایثار و اعتماد به وعده‌های الهی در صحنه حاضر شده است، محاسبات قدرت‌های مادی دستخوش تغییر شده و اراده ملت بر اراده دشمنان غلبه یافته است.

در ادامه بیانیه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی آمده است؛ دفاع مقدس هشت‌ساله، نخستین جلوه بزرگ این حقیقت بود. دشمن با تصور فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی و با اتکا به حمایت قدرت‌های بزرگ ، جنگی همه‌جانبه را بر ملت ایران تحمیل کرد؛ اما حضور آگاهانه و فداکارانه مردم در کنار نیرو‌های مسلح، مقاومت رزمندگان و هدایت و رهبری امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه)، معادله‌ای متفاوت رقم زد. آنچه در آن سال‌ها به دست آمد، صرفاً حفظ تمامیت ارضی کشور نبود؛ بلکه شکل‌گیری یک فرهنگ ملی و الهی از مقاومت، خودباوری و مسئولیت‌پذیری بود. تجربه‌ای که نشان داد مردم، ستون اصلی قدرت ملی و پشتوانه حقیقی دفاع از ایران اسلامی‌اند.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است که امروز با گذشت سال‌ها از آن حماسه تاریخی، پیوستگی این تجربه در دو دفاع اخیر نیز آشکار شده است. در دفاع ۱۲ روزه و سپس در دفاع ۴۰ روزه، بار دیگر ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشت و نشان داد که فرهنگ دفاع و مقاومت، محدود به یک نسل و یک مقطع تاریخی نیست؛ بلکه در تار و پود جامعه ایرانی استمرار یافته است.

تجربه سه دفاع اخیر، بار دیگر این واقعیت را پیش روی ما قرار داده است که قدرت حقیقی یک ملت صرفاً در تجهیزات و امکانات مادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ایمان، اراده، وحدت ملی، اعتماد متقابل مردم و مسئولان، سرمایه اجتماعی، توان علمی و فناوری و اتکا به ظرفیت‌های درونی، اجزای به‌هم‌پیوسته قدرت ملی را شکل می‌دهند.

این بیانیه تأکید کرده است که بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای دفاع‌های اخیر و ادای احترام به جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا بر این باور است که وعده نصرت الهی در کنار ایمان و مجاهدت انسان‌ها معنا می‌یابد و تاریخ این سرزمین گواه آن است که ملت ایران هرگاه برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت سرزمینی خود متحد و امیدوار به میدان آمده، توانسته است از آزمون‌های بزرگ تاریخی سربلند عبور کند.

امروز نیز وظیفه جامعه دانشگاهی آن است که با حفظ روحیه جهاد علمی، تقویت سرمایه اجتماعی، تربیت نسل آینده، توسعه فناوری‌های راهبردی و ایستادگی در برابر وابستگی علمی و فناورانه، سهم خود را در ساختن ایرانی مقتدر، مستقل و پیشرفته ادا کند.

ما اساتید ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم الشان شهید (رضوان الله علیهما)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اول، دوم و سوم بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت انسجام اجتماعی و پاسداشت سرمایه عظیم مردم تأکید می‌کنیم و معتقدیم روایت سه دفاع، در نهایت روایت یک ملت است؛ ملتی که در آزمون‌های بزرگ، ایمان، ایستادگی و حضور خود را به نمایش گذاشته و همچنان برای ساختن آینده‌ای عزتمند، نیازمند همین سرمایه‌های بزرگ است.