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استاندار خوزستان در پی بروز نقص فنی در پالایشگاه نفت آبادان، با حضور در این مجموعه، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت و اقدامات انجامشده برای رفع مشکل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده در بازدید از پالایشگاه آبادان با مدیران و مسئولان این مجموعه گفتوگو و گزارشی از وضعیت فنی مجموعه، اقدامات انجامشده و روند رفع نقص دریافت کرد.
وی بر پیگیری مستمر موضوع، رفع سریع نقص فنی و رعایت کامل الزامات ایمنی در فرآیند فعالیت پالایشگاه تأکید کرد
موالی زاده با تأکید بر پایداری کامل فرآیند تولید سوخت در این مجتمع نفتی، اظهار داشت: این نقص فنی هیچگونه خللی در روند تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و خطوط تولید بدون وقفه در مدار فعالیت قرار دارند.
استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: شرایط در پالایشگاه آبادان تحت کنترل است و شهروندان هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.