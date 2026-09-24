استاندار خوزستان در پی بروز نقص فنی در پالایشگاه نفت آبادان، با حضور در این مجموعه، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در بازدید از پالایشگاه آبادان با مدیران و مسئولان این مجموعه گفت‌و‌گو و گزارشی از وضعیت فنی مجموعه، اقدامات انجام‌شده و روند رفع نقص دریافت کرد.

وی بر پیگیری مستمر موضوع، رفع سریع نقص فنی و رعایت کامل الزامات ایمنی در فرآیند فعالیت پالایشگاه تأکید کرد

موالی زاده با تأکید بر پایداری کامل فرآیند تولید سوخت در این مجتمع نفتی، اظهار داشت: این نقص فنی هیچ‌گونه خللی در روند تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و خطوط تولید بدون وقفه در مدار فعالیت قرار دارند.

استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: شرایط در پالایشگاه آبادان تحت کنترل است و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.