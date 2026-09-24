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رئیس قوه قضائیه نوشت: سخنرانی ریاست محترم جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، حقیقتاً سرشار و مشحون از نکات نغز و عزتمندانه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین اژهای در یادداشتی نوشت: آقای پزشکیان با استظهار به میراث معنوی امام خامنهای شهید، با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا ساخت. اکنون صدای عدالتخواهی ملت ایران در گوش آزادگان جهان طنینانداز است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: آنچه واضح است، آن است که آمریکا و رژیم صهیونسیتی در تجاوز به ایران، مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند. وفق موازین حقوق بینالملل، هم خودِ اصل تجاوز آنها، نامشروع و غیرقانونی بود و هم جنایاتی که در خلال این تجاوز مرتکب شدند، در دسته جنایات فاحش و بعضاً افحش جنگی میگنجد.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای نوشت: حقیقت امر آن است که ما از جامعه بینالملل و مجامع بینالمللی، مطالبهگر و طلبکار هستیم؛ آنان در واکنش به جنایات جنگی عدیده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مردم ایران، سکوت و انفعال همراه با تأیید را پیشه کردند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که نهادهای به اصطلاح بینالمللی و مدافع حقوق بشر، چشمانشان را بر جنایات جنگی رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بستند.