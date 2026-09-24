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تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به مصاف پالایش نفت اصفهان میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان قم در هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، فردا ساعت ۱۶ میهمان تیم پالایش نفت اصفهان است.
دلسوختگان اهل بیت قم در پنج بازی گذشته، دو پیروزی، دو شکست و یک تساوی کسب کرده و با ۷ امتیاز در جایگاه هفتم جدول ۱۴ تیمی قرار دارد.
پالایش نفت اصفهان نیز با یک پیروزی، سه شکست و یک تساوی و کسب ۳ امتیاز، در رده یازدهم جدول قرار گرفته است.