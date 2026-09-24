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بنیانگذار تارنمای گنجور گفت: گنجور یک چهره و یک شخص نیست و باید از هزاران نفری یاد کنم که با همکاری یکدیگر در قالب یک تیم، پشت این مجموعه ایستادهاند و آن را پرورش دادهاند تا به مقصد کاربران اینترنت تبدیل شود، کاربرانی که با یک جستوجو به شعر مورد نظر خود دسترسی پیدا میکنند.
حمیدرضا محمدی، بنیانگذار گنجور و دارنده نشان ملی پارسیجان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: گنجور حاصل کار هزاران نفر است و اینکه در این مراسم به گنجور بها داده شده، فقط به من مربوط نیست، بلکه به کار و تلاش این هزاران نفر بها داده شده است.
وی افزود: گنجور مجموعهای برخط از اشعار شاعران فارسی است. در این وبگاه میتوان براساس شاعر یا شعر جستوجو کرد. اشعار خود را آزاد و رایگان منتشر میکند و به صورت غیرانتفاعی و با کمکهای مردمی مدیریت میشود. منابع مورد استفاده نیز از منابع آزاد و در دسترس همگان هستند.
محمدی گفت: این وبگاه در ابتدا به عنوان زیرمجموعهای از وبگاه طراحش وجود داشت. نام اولیهٔ آن «گنج ادب» بود و شامل دیوان کامل حافظ، رباعیات خیام، شاهنامهٔ فردوسی و مثنوی مولوی بود. برای وارد کردن اشعار به آن از نرمافزار دُرج استفاده میشد.
وی افزود: نرمافزار درج تحت قانون حمایت از مؤلفان بود و برای همین از آن امکان استفادهٔ آزاد وجود نداشت. برای حل این مشکل از مجموعهٔ آزاد و متنباز «ریرا» برای هستهٔ اولیهٔ گنجور استفاده شد. پس از انتقال مجموعه اشعار «ریرا» به دامنهٔ گنجور، این وبگاه شروع به گسترش کرد.
محمدی گفت: این مجموعه در ابتدا به کمک نرمافزار مدیریت محتوای وردپرس راهاندازی شده بود و از سال ۱۴۰۰ به بعد به پشتوانهٔ نرمافزار اختصاصی بازمتن خود کار میکند.
وی افزود: مجموعهٔ «ریرا» خود شامل انبوهی از اشعار فارسی بود و این کار را برای تشکیل گنجور آسان کرد. برای گسترش گنجور، مدیران آن از نرمافزار اوسیآر استفاده کردند. در این سیستم هر بیت شعر به وسیلهٔ اسکنر اسکن شده و تصویر در وبگاه قرار میگیرد. سپس عموم فارسیزبانان با ورود به وبگاه، متنی را که میبینند وارد میکنند. برای هر بیت شعر، حداقل سه مرحله از این کار انجام میشود تا خطا در کار به حداقل برسد.
محمدی گفت: گنجور امکانات و ویژگیهای خاص خود را دارد. تارنمای گنجور امکانات زیر را برای کاربرانش فراهم آورده است:جستوجو براساس شاعر، شعر، دیوان و وزن به نشانی: https://ganjoor.net/vazn/
وی افزود: با شنیدن اجرای صوتی هر شعر همگام با دیدن متن، این امکان در رباعیات خیام با صدای داوود ملکزاده و غزلیات سعدی با صدای حمیدرضا محمدی و غزلهای حافظ با صدای سهیل قاسمی فراهم شده و در بقیه کتابها نیز قابل تکمیل است.امکان جستوجوی کلمات مشکل از طریق لغتنامهٔ دهخدا به صورت برخط، امکان رؤیت یک بیت تصادفی، امکان ایجاد حاشیه در کنار اشعار، قرار دادن کدهای شعرها در وبگاهها با تذهیب.
وی افزود: تمام نرم افزارها و بانکهایاطلاعاتی مرتبط با گنجور به صورت متنباز به صورت عمومی در دسترس مردم است و امکان معنی شعر با استفاده از هوش مصنوعی در گنجور رومیزی وجود دارد.
محمدی گفت:در تازهترین نسخه این نرمافزار که با مجوز جیپیال منتشر میشود، امکان مشاهدهٔ آثار بیش از هفتاد شاعر پارسیگوی به صورت رایگان و برونخط (آفلاین) وجود دارد. در نوشتن این نرمافزار از سیشارپ و قابلیتهای دات. نت نسخه ۳ استفاده شده است. پایگاه داده برای ذخیرهٔ اشعار اسکیواِللایت است. متنباز بودن این نرمافزار، امکان طراحی نرمافزارهای مشابه را فراهم کرده است. این نرمافزار در حال حاضر فقط روی ویندوز کار میکند. برای لینوکس و مکاواس میتوان از نرمافزار ساغرو برای اندروید میتوان از نرمافزار دریای سخن استفاده کرد.
تارنمای گنجور در نخستین «جشنواره تارنماهای ایرانشناسی» که در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد، به عنوان برگزیدهٔ جایگاه دوم در بخش حقیقی شناخته شد؛ و در دومین آیین "پارسی جان" که به کمک بنیاد پاسداشت زبان پارسی در سالن سوره برگزار شد، به عنوان برنده "نشان ملی پارسی جان" برگزیده شد.