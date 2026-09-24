رئیس سازمان امور دانشجویان، در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید از آمادگی کامل این سازمان و دانشگاه‌های سراسر کشور برای ارائه خدمات مطلوب، ارتقای زیست سالم دانشگاهی و ایجاد فضایی سرشار از نشاط و امید برای دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛. دکتر سعید حبیبا در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدای دانشجو، دانشمندان شهید و رهبر شهید انقلاب و ابراز خرسندی از بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها پس از وقفه ناشی از شرایط جنگی، از آمادگی کامل این سازمان و دانشگاه‌های سراسر کشور برای ارائه خدمات مطلوب، ارتقای زیست سالم دانشگاهی و ایجاد فضایی سرشار از نشاط و امید برای دانشجویان خبر داد.

متن پیام دکتر سعید حبیبا به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز، استادان گران‌قدر و همکاران ارجمند دانشگاهی سراسر کشور

آغاز مهرماه و طلیعه سال تحصیلی جدید، همواره یادآور رویش دوباره اندیشه، تجدید حیات علمی و شور و نشاط جوانان مؤمن و فرهیخته در سراسر میهن اسلامی است. امسال در شرایطی به استقبال این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی می‌رویم که دانشگاه‌های کشور پس از گذر از شرایط حساس و تعطیلی‌های ناشی از تحولات اخیر و جنگ، بار دیگر در‌های خود را به روی جوانان پرانگیزه و تشنه دانش می‌گشایند.

پیش از هر چیز، یاد و خاطره شهدای گران‌قدر میهن به‌ویژه شهدای والامقام دانشجو و دانشمندان شهید و رهبر انقلاب را گرامی می‌داریم؛ همان ستارگان درخشانی که با نثار جان خویش، استقلال، امنیت و عزت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند. امنیت و آرامش امروز ما در صحن دانشگاه‌ها، مرهون ایثار و فداکاری این عزیزان است.

سازمان امور دانشجویان با همکاری همه‌جانبه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، تمام توان و ظرفیت خود را به کار بسته‌اند تا زمینه‌ای شایسته، امن و توام با رفاه و آرامش برای تحصیلی همراه با شادی، نشاط، پویایی و آرامش خاطری برای شما فرزندان عزیز ایران فراهم آورند.

ما باور داریم که پیشرفت علمی کشور تنها در سایه «زیست سالم دانشگاهی» محقق می‌شود؛ زیستی که در آن سلامت جسمی، بهداشت روانی، رفاه دانشجویی، فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های فرهنگی همگام با آموزش و پژوهش ارتقا یابد. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ارتقای خدمات رفاهی، تغذیه، خوابگاه‌ها و همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی و همگانی در سطح دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

خوشبختانه اولین اقدام مسئولین وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دانشگاه‌های کشور در بدو آغاز سال تحصیلی برگزاری با شکوه المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه‌های صنعتی شاهرود و فردوسی مشهد بود که خوشبختانه در یک محیطی امن و توام با نشاط و انگیزه و در یک میدان رقابتی کاملا دوستانه با حضور قریب به ۷۰۰۰ دانشجوی دختر و پسر برگزار شد و نشان داد که دانشجویان ما از تهدیدات و فشار‌های دشمنان باکی به خود راه نداده‌اند و با تمام قوا و با صلابت به دنبال توسعه علمی و فناوری کشور هستند و این رویداد مهم ورزشی یک پیام و نویدی برای بازگشایی باشکوه دانشگاه‌ها و مراکز علمی بهمراه داشت.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه آغاز سال تحصیلی جدید به جامعه بزرگ دانشگاهی کشور، به‌ویژه دانشجویان عزیز، برای همگان از درگاه خداوند متعال، یک سال تحصیلی پر از موفقیت، تندرستی، شادابی و سربلندی آرزومندم. امید است در سایه همدلی و تلاش مضاعف، شاهد درخشش روزافزون جوانان این مرز و بوم در میادین علمی و فناوری و عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

سعید حبیبا

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان