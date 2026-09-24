استاندار آذربایجان‌غربی برای بازدید از طرح های عمرانی، صنعتی و خدماتی وحضور در جلسه شورای توسعه اقتصادی عازم شهرستان بوکان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان بوکان شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی بوکان، در آیین‌های افتتاح فاز سوم یک واحد پرورش مرغ گوشتی و کلنگ‌زنی کارخانه تولید شیشه و جلسه شورای توسعه اقتصادی شهرستان حضور خواهد یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.