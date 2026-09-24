جمعی از مسئولان شهرستان سلماس، در قالب طرح رهروان شهدا با خانواده معظم شهید احمد احمدزاده دیدار و از صبر و ایثار این خانواده تجلیل کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان سلماس، در قالب طرح رهروان شهدا با خانواده معظم شهید احمد احمدزاده دیدار و از صبر و ایثار این خانواده تجلیل کردند.

در این دیدار مسئولان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، بر ادامه راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

تکریم خانواده‌های معظم شهدا، فرصتی برای پاسداشت رشادت‌های شهیدان و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را تقدیم اسلام و ایران کردند.